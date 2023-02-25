Роман Костомаров все еще находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Находится рядом с пациентом может только его жена Оксана Домнина. Но никто на самом деле не рассказывает, что происходит с фигуристом.

ПО информации анонимного источника в Коммунарке, врачи скрывают реальную информацию. Оказывается, спортсмен не просыпается несколько дней. Специалисты ввели его в медикаментозный сон.

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна пока что выводить опасно, офтальмологи регулярно осматривают, пока все в отеках, о чем-то говорить еще рано», — говорит источник.

Доктора делают все, чтобы спасти спортсмена. Но сейчас многое зависит от иммунитета и крепости организма.

«Врачи оценивают шансы как 50 на 50. Если иммунная система не сможет бороться, лекарства не помогут. Когда очищали кровь то, ждали, что иммунитет даст положительный ответ», — добавил работник больницы.

Из-за инсульта у Романа начались осложнения. Костомарова пришлось лечить новыми препаратами, которые негативно сказываются на организме.