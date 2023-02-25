Борющаяся с тяжелым недугом Анастасия Мельникова поразила фанатов подтянутым лицом и стройными ногами

Анастасия Мельникова борется с тяжелым заболеванием. Актриса не говорит о диагнозе, но призналась, что принимает гормональные препараты. Из-за лекарств звезда «Улицы разбитых фонарей» поправилась, на лице у нее появились морщины и отеки. После операции артистка и вовсе передвигалась на инвалидной коляске, поскольку вовсе не могла ходить.

По всей видимости, 53-летняя Анастасия идет на поправку. Актриса чаще выходит в свет и появляется на экранах. Чувствует себя звезда отлично, она полна сил и энергии. Мельникова стала гостьей передачи «Сегодня вечером», которая выходит на Первом канале. Поклонники заметили, что знаменитость постройнела, похорошела.

Эфир был посвящен Масленице. Участники принесли с собой сладкие блины. Анастасия стойко держалась и не нарушала диету. На предложение ведущего попробовать десерт твердо ответила, что ей нельзя.