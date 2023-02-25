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Директор галереи Уффици назвал отказ Запада от русской культуры равносильным ампутации руки

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Директор галереи Уффици назвал отказ Запада от русской культуры равносильным ампутации руки
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Фото из открытых источников

Директор флорентийской галереи Уффици Айке Шмидт уверен, что отмена Западом русской культуры ошибочна и даже вредоносна.

Культура и культурная дипломатия важны, ведь они позволяют узнать другого, через знания ты узнаешь больше о самом себе. В этом и есть основная задумка Музея русских икон, который открылся 1 января 2022 года, в тот год, когда русская культура подверглась нападкам. Кто-то пытался ее отменить, но это огромная ошибка, - сказал искусствовед.

 

Директор галереи Уффици  надеется, что вскоре можно будет возобновить работу с российскими коллегами, поскольку есть множество проектов и материалов для совместного изучения.

К сожалению, русскую культуру можно отменить, как и отрезать руку, можно отрезать часть универсальной мировой культуры. Однако без огромного ущерба это невозможно, не говоря о невыносимых болях и потери крови. Это метафора. Без Достоевского, Толстого, Шостаковича и многих современных творцов мировая культура невероятно обеднеет. Человечество это отбросит назад. Невероятная ошибка от русской культуры отказываться, - добавил Шмидт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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