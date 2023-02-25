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Дядя Слава оскорбительно высказался в адрес Аллы Пугачевой и Галкина

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Дядя Слава оскорбительно высказался в адрес Аллы Пугачевой и Галкина
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Фото из открытых источников

Популярный российский блогер дядя Слава резко высказался в адрес Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан иноагентом). Он Примадонну назвал «нищебродкой», также оскорбив комика.

Дядя Слава отметил, что его возмутили слова певицы по поводу «рабов», поскольку такое заявление, по его мнению, касается тех, кто все время ее кормил. Именно благодаря российским поклонникам артистка смогла добиться успеха, получив статус Примадонны. Блогер считает, что без аудитории Алла Борисовна не смогла бы стать знаменитой и востребованной, поэтому оскорбление фанатов из-за рубежа – это «моральное нищебродство».

Также он возмущен поведение Галкина. Комик продемонстрировал антироссийскую позицию, на которую не имеет права. Шоумен «плюет в колодец», из которого всю жизнь пил, добавил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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