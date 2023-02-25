Дмитрий Назаров: «Душа сохнет в темнице. Не снять этот груз покаяньем и болью стыда»

В начале года Дмитрия Назарова уволили из МХТ. Без работы осталась его жена Ольга Васильева. Супруги уехали в Израиль и решили там попробовать свои силы.
65-летнего актера лишили ролей в театре, которому он отдал 20 лет своей жизни, из-за его политической позиции. Артист резко критиковал действия правительства на мировой арене, выпустив скандальные песни и стихотворения.
Сейчас семья живет в Израиле. Дмитрий Юрьевич делится своим творчеством в социальных сетях. Сегодня Назаров опубликовал новый стих на Ютуб-канале.
Поклонникам произведение актера понравилось. Хотя нашлись те, кто несогласен с его позицией. Среди бывших коллег по цеху были те, кто высказал противоположное мнение.