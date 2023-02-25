Из Сибири в порноактрисы: документальный фильм со звездой Евой Эльфи покажут в марте

В марте в Латвии пройдет Международный фестиваль документального кино «Артдокфест». На нем покажут в том числе ленту «Артем и Ева» Евгения Милых. Это история о сибирячке из Омска Юлии Романовой, которая стала мировой порнозвездой - Евой Эльфи.

Кинокритик Роман Григорьев рассказал, будет ли картина интересна зрителям и приемлема ли она для отечественной киноиндустрии.

По мнению эксперта, «Артем и Ева» может и не будет близка внутренне, но точно заинтересует россиян с точки зрения многообразия жизненных путей.

«Лично меня эта тема не смущает. Такие кинофильмы созданы чтобы познакомить зрителя с тем, какое многообразие в жизни бывает. Может быть, тема не всегда близка и интересна людям, но если они готовы это смотреть, пусть смотрят и открывают для себя мир», - сказал Григорьев.

Критик добавил, что документальный фильм о порноактрисе из Сибири вряд ли появится на больших экранах.