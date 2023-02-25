Самойлова заговорила о готовности к разводу с рэпером Джиганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением
Народная артистка РФ Ирина Муравьёва рассказала, что ей было неловко и стыдно сниматься в советской ленте «Самая обаятельная и привлекательная». Она
Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором
Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость
Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение:
Власти Екатеринбурга придумали, как можно разместить как можно больше первоклассников в школу № 131 на Уктусе. Для размещения школьников решили
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и
Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые