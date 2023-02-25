Самойлова заговорила о готовности к разводу с рэпером Джиганом

Недавно в СМИ появилась новость о том, что рэпер Джиган проходит лечение в одно из психиатрических клиник. Пока что она ничем не подтверждена. Тем не менее, рэпер не появился на дне рождения сына Давида. Он предпочитает проводить время со своими друзьями, а не с семьей.

Оксана Смойлова хранит молчание по поводу семейного кризиса.

"Знаю, ждете от меня разъяснения ситуации, но, честно говоря, не готова об этом говорить. Когда буду готова, расскажу обязательно в социальных сетях", - написала модель.

В минувшем году пара отпраздновала десятую годовщину свадьбы. Казалось бы, ничто и никто не может омрачить счастье звездной семьи. Но Джиган не думает исправляться. 3 года назад Самойлова простила супруга, который употреблял наркотики и изменял ей. Оксана пошла на примирение только ради общих детей.

"Думаю, люди будут счастливее, если расстанемся, это логично и справедливо. Но будут счастливы ли дети? Готова к разводу. С другой стороны, для детей это будет сильный удар", - откровенничала брюнетка.