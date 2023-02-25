КП: Граждане в РФ раскритиковали уехавшего в США актера «Кухни» Андрея Бурковского

Андрей Бурковский, известный зрителю по сериалам «Кухня», «Медиатор», «Звоните Ди Каприо», «Тобол», несколько месяцев живет в Америке, куда улетел на отдых со своей семьей. Артист кино часто публикует снимки, по которым можно увидеть, что они часто путешествует по американским городам - Лас-Вегасу, Нью-Йорку, Лос-Анджелесу.

В январе актера заметили в постановке Александра Молочникова, который тоже живет в США. Подписчики актера возмутились касательно длительного отпуска артиста в «недружественной» стране. Они высказали предположение, что Андрей хочет сделать себе карьеру в Голливуде.

При этом Бурковский остается в труппе Московского Художественного театра. Его роли отдали другим актерам. Пользователи интересуются, получает ли звезда зарплату в театре и почему отдых в США затянулся.

А вы в США востребованы как и в России?

Как закончится СВО штаны до дыр не протрите на коленках,

Разочарована в вас, я отписываюсь!, —пишут комментаторы.