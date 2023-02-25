МК: актер Алексей Серебряков связал все свои творческие проекты с Россией

Алексей Серебряков вернулся назад в РФ и рассказал, что все его проекты теперь будут реализованы только в России. В 2012 году актер с семьей уехал в Канаду при этом продолжая работать на родине.

По словам кинозвезды, он хочет жить в России. Семья тоже планирует перебраться из Канады. Алексей утверждает, что в Канаде его жена и дети находились продолжительное время лишь ради достойного образования последних.

За творческую жизнь Серебряков снялся в 170 разных фильмах и сериалах. На съемочной площадке он с 13 лет. Тогда состоялся дебют актера в телесериале «Вечный зов», где он играл сына Вадима Спиридонова.

Рассказывая о творческих планах, Серебряков заявляет, что намерен работать в разных жанрах и готов к разным ролям, поскольку имеет богатый опыт. Но все же уточняет, что хочет сниматься в лентах, которые показывают самые лучшие стороны России.