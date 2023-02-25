«МК»: В Китае внезапно полностью исчез коронавирус

В Китае внезапно исчез коронавирус. Полностью. Общество постепенно возвращается к привычной жизни. СМИ пишут об «идеальной эпидемической обстановке».

Хотя еще два месяца назад заражалось более 30 миллионов человек каждый день, сейчас ковид фактически побеждён Учитывая опыт иных стран, можно предположить, что после вспышки COVID-а, количество заболевших стало уменьшаться, однако не так, чтобы вообще без заболевших?

Да и с конца декабря статистика заболевших не публикуется. Она тщательно засекречена. Можно делать какие угодно заявления, оглашать какие угодно цифры с экранов и в прессе— все равно нельзя никак проверить.

Кроме того, отталкиваясь от опыта других стран, можно сделать вывод о том, что за затишьем последует очередной всплеск, предположительно в первой половине весны.