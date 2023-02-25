Организаторы «Евровидения-2023» в Великобритании выделят часть билетов для украинцев

Организаторы международного конкурса «Евровидение-2023» в Великобритании выделят для украинцев несколько тысяч билетов. Билеты смогут получить украинские беженцы, приехавшие в страну. Они предоставят желающим порядка 3 000 билетов, пишет the Guardian.

Согласно информации издания, это осуществляется для обеспечения на мероприятии демонстрации украинской культуры. Для этой цели британское правительство выделило 10 млн фунтов. Все средства будут направлены на поддержку городского совета Ливерпуля и партнерства с артистами из Украины.

«Выделение 3 000 билетов перемещенным украинцам на "Евровидение" в Ливерпуле позволит соотечественникам насладиться этим музыкальным событием и отпраздновать богатую культуру нашей страны», — сообщил Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании.

Напомним, в 2022 году победу на конкурсе одержали участники из Украины. Но из-за невозможности провести в стране конкурс, его перенесли в Великобританию.