Основатель компании Nike Фил Найт рассказал свои основные правила жизни

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением
Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором
Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость
Актер театра и кино Алексей Серебряков, который не слишком часто появляется на разных светских мероприятиях, решил посетить премьерный показ нового
Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения
Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в
Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети
Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение: