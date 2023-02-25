Основатель компании Nike Фил Найт рассказал свои основные правила жизни

24 февраля исполнилось 85 лет основателю компании Nike Филу Найту. Свои взгляды на жизнь и бизнес он подробно изложил в автобиографии «Продавец обуви. Основные правила жизни бизнесмена.

О высшем образовании: «Образование в колледже пользуется дурной славой после историй Стива Джобса и Билла Гейтса, которые через год бросили учебу и добились успехов. Однако у меня было наоборот. На уроке в Стэнфорде написал бизнес-план для одной компании, которая стала Nike».

О внешности лидеров: «Голливуд изображает лидеров высоким, красивым, с волевым подбородком. Настоящие лидеры часто выглядят с точностью до наоборот. Они должны захотеть стать лидерами, внешность бывает самая разная».

Об оригинальности: «Чтобы добиться успеха, надо разбудить покупателя. Он не будет покупать то, что у него есть, и слушать то, что он ранее слышал. В бизнесе по производству спортивной обуви не менее 50 конкурентов. Если будете делать то же, что делали раньше или что делает кто-либо другой, не продержитесь больше одного сезона».

О неудачах: «Те, кто призывает никогда не сдаваться, это шарлатаны. Иногда сдаваться нужно. Отказаться — не значит остановиться. Не останавливайтесь никогда».

О призвании: «Ищите свое призвание. Если будете следовать призванию, легче перенесете усталость, неудачи будут подогревать, прилив энергии будет таким, какого ранее не испытывали».







