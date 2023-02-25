Певица Лайма Вайкуле проведёт заключительный концерт в Израиле для 900 зрителей

Вечером в субботу, 25 февраля, Лайма Вайкуле даст свой заключительный концерт в Израиле. Состоится выступление в Ашдоде.

Накануне билеты на мероприятие можно было приобрести. Оставалось около 40 свободных мест в зале, вместительность которого составляет 900 — это, к слову, уровень регионального отечественного ДК. И это несмотря на «прогрев» аудитории, который начался еще несколько месяцев назад с интервью латвийской певицы.

Билеты на концерт исполнительницы продавались от 235 до 435 шекелей (от 5 до 8 тысяч). С учетом небольшого количества проданных мест, очевидно, что выступления не смогут прокормить артистку и ее коллектив. На сцене вместе с Лаймой выступает балет (все танцоры, кстати, из Украины) и музыканты. Также звезде нужно в Израиле заплатить налоги.

Отметим, что Алла Борисовна 23 февраля пришла поддержать подругу на ее первом из 3-х концертов в Израиле. В Тель-Авиве концертный зал тоже не отличался вместительностью.