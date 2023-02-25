Пластический хирург объяснил появление шрама на лице у Пугачевой

Алла Пугачева побывала на концерте у Лаймы Вайкуле. Своим видом она удивила поклонников и спровоцировала волну обсуждений. Примадонна сделали несколько снимков, на которых видно, что под левым глазом у певицы то ли припухлость, то ли шрам от пластических операций. Пластический хирург Александр Вдовин, посмотрев фото, подтвердил, что шрама под левым глазом у артистки нет.

Судить по фото непросто. Могу утверждать, что отек вызван косметическими процедурами. Это не шрам, результат косметической операции. Могли использоваться аппаратные средства или она сделала трансконъюнктивальную нижнюю блефаропластику. Она удалила жировые отложения при помощью прокола, сейчас идет заживление, - говорит доктор.





Альтера, или Фракторы, тоже могут вызывать отеки. Кожа подтягивается, восстанавливается. Цена процедуры в одной области примерно 85 000 рублей. Блефаропластика немного дороже - 100 000 рублей и больше, - добавил он.



При этом специалист не исключил, что отеки могли быть вызваны проблемами с почками.