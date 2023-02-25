Покинувший РФ Леонид Агутин объявил о предстоящем выступлении в Казахстане

Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин после отъезда из России анонсировал выступление в Казахстане. Об этом сам певец рассказал в своих социальных сетях.

Леонид некоторое время назад покинул территорию страны. При этом артист не захотел комментировать своей отъезд. 25 февраля в своем Telegram-канале Агутин вновь вышел на связь с подписчиками.

Как оказалось, музыкант готовится к концерту в другой стране. Исполнитель сообщил своим поклонникам о выступлении в Казахстане. Там у него запланирован гастрольный тур. Также он поблагодарил всех жителей Алматы за теплый прием.

«Спасибо вам огромное, Алматы! Астана, встречайте сегодня!» — написал 54-летний артист.