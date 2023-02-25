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Прозападный управленец Куйвашев продолжает придерживаться антироссийской повестки

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Прозападный управленец Куйвашев продолжает придерживаться антироссийской повестки
В России
Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз фигурировал в скандалах, связанных со спецоперацией России, а его приверженность западным ценностям может препятствовать успешному выполнению поставленных боевых задач. 

Еще на этапе частичной мобилизации в Свердловской области начались проблемы. Помощь участникам спецоперации оказывали представители бизнеса и волонтеры, но только не региональные власти. СМИ сообщали, что бойцы не были оснащены необходимой экипировкой, а их семьи не получали региональных выплат. 

Невнятная позиция чиновника по поводу спецоперации также вызывает вопросы у свердловчан. Более того, журналисты напомнили, что Куйвашев – выпускник престижного Йельского университета США. При этом на обучение он поступил, уже будучи простым чиновником. СМИ отмечают, что прозападную позицию губернатора можно проследить как в решениях, касающихся СВО, так и в отношении к героям спецоперации. 

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал Куйвашева за отсутствие поддержки участников СВО. Многие пользователи Сети посчитали слова Пригожина справедливыми, однако сам губернатор резко ответил на критику в свой адрес, посоветовав владельцу ЧВК «не совать нос» в региональное управление, а заниматься «школьным питанием». В свою очередь Пригожин напомнил чиновнику, что он, в отличие от Куйвашева, посвятил свою жизнь интересам страны. 

В связи с данными фактами остается неясным, каким образом человек с явными антироссийскими взглядами смог войти в правящую элиту России и безнаказанно демонстрировать приверженность интересам Запада, который срамиться уничтожить его родную страну. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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