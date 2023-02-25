Прозападный управленец Куйвашев продолжает придерживаться антироссийской повестки

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
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Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением
Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость
Актер театра и кино Алексей Серебряков, который не слишком часто появляется на разных светских мероприятиях, решил посетить премьерный показ нового
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Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения
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