«РИА Новости» назвали актеров-близнецов, которые почти не отличаются на экране

Журналисты новостного издания «РИА Новости» составили список актеров-близнецов, отличить которых на экранах обычному человеку практически невозможно. Итак, одними из самых любимых близнецов во всем мире стали сестры Мери-Кейт и Эшли Олсен. Российские телезрители хорошо знакомы с сестрами Татьяной и Ольгой Арнтгольц.

Другие популярные близнецы — Джеймс и Оливер Фелпс, которые сыграли во франшизе о волшебнике Гарри Поттере двойняшек Уизли. Для актеров-близнецов редкостью являются непарные роли. Однако именно так произошло с Полиной и Ксенией Кутеповыми. Они, напротив, чаще снимаются по отдельности, а также у разных кинорежиссеров.

Помимо того, для советских и российских зрителей самыми известными, пожалуй, стали Юрий и Владимир Торсуевы. Звездным близнецам достались роли Сыроежкина и Электроника.