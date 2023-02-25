Романа Костомарова с ОИ-2022 не увезли в Германию на лечение из-за высокого риска его смерти

Известный российский фигурист Роман Костомаров сейчас находится в тяжелом состоянии. На днях стало известно, что спортсмена хотели перевезти на лечение за рубеж, но врачи решили отказаться от этой задумки, поскольку транспортировка могла быть опасной для жизни.

«Его не довезут просто. Аппараты за него дышат, кровь тоже гоняют. В таком состоянии пациенты не летают. Это запрещено» - проинформировал Павел Воробьев, профессор Московской медицинской академии.





Ко всему прочему врач отметил, что в России в настоящее время есть все необходимое для качественного лечения олимпийского чемпиона. Поэтому нет необходимости паниковать и «метаться» в сложившейся ситуации.

Напомним, Костомаров перенес ампутацию конечностей из-за развившейся гангрены. Ведущие специалисты продолжают бороться за здоровье прославленного спортсмена.

«Делать все возможное, чтобы Роману помочь» — говорят сотрудники клиники «Коммунарка».