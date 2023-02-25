С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ

Услуги ЖКХ могут снова подорожать для некоторых жителей Ростовской области уже с 1 марта 2023 года. Новые цифры в счетах люди увидят в результате всероссийского изменения системы оплаты общедомовых нужд.

ОДН в России с 1 марта этого года будут начислять по новой схеме, исходя из потребления. Это не повлияет на расходы, если в том или ином здании есть общедомовые счетчики на воду, отопление, свет и дом платит за горящие лампочки в подъезде, радиаторе у (не)разбитых окон, за воду для мытья холлов. Если общих счетчиков нет, то нужно платить по нормативам, и в итоге в квитанциях суммы вырастут. Это произойдет из-за пересмотра существующих нормативов.

Отметим, что новые нормативы формируются методом аналогов. Эксперты оценили, сколько тратится воды, света, тепла в домах со счетчиками с аналогичными конструктивными особенностями в климатической зоне, взяв за основу эти показатели. В итоге, счета за ОДН сильнее всего вырастут в домах старого фонда и с очень низкой энергоэффективностью, а с также проблемными коммуникациями и большими потерями тепла.