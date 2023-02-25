StarHit: певица РФ Валерия не может узнать правду о своем диагнозе

Этот год для Валерии начался с испытания - серьезной болезни. Врачи, как признается певица, не смогли определить, какой вирус их подкосил. В течение января и февраля артистка переболела дважды.

Валерия призналась, что в январе болела целых три недели. Слегла и 85-летняя мать исполнительницы. Поэтому артистка больше переживала за пожилую мать, чем за себя. После уговоров мама певицы согласилась поехать в больницу и находиться под наблюдением врачей. Сейчас пожилая женщина дома, там она долечивается.

Февраль для эстрадной звезды тоже выдался непростым. Валерия вновь подцепила какой-то вирус. Не обошел стороной недуг ее мужа - продюсера Иосифа Пригожина. Что именно стало причиной болезни, неизвестно. Она предположила, что это мог быть новый подвид коронавируса - «кракен». Определить лабораторно его не удалось.

«Сказали, какой-то вирус, какой я не знаю. Какой-то странный, долгий», — отметила артистка.