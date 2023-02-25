Светлана Лобода вызвала беспокойство у поклонников из-за сильно отекшего лица и больших губ

Светлана Лобода показала новый образ — платье с вырезом, которое подчеркнуло ее стройные ноги, меховую шубу и бусы. Но поклонники сумели разглядеть сильно отекшее лицо и огромные губы, которые вызвали обеспокоенность. Фанаты не верят, что это природная красота певицы.

Лобода сейчас совсем плоха!

Что у нее с лицом?

Пчелы покусали? — удивились пользователи.

Не секрет, что артистка имеет пристрастие к разным вмешательствам в свою внешность. По словам поклонников, видимо, Лобода увлеклась филлерами. С возрастом лицо опускается вниз, поэтому неестественно большие губы еще больше ухудшают это положение. Если пациент введет некачественный препарат, это грозит ему фиброзом, подчеркивают специалисты.