Тяжелобольной Николай Носков отменил свои концерты в Москве из-за плохого самочувствия

Шесть лет назад жизнь исполнителя Николая Носкова разделились на "до" и "после". Популярного российского певца сразил инсульт. От последствий тяжелого недуга артист не может оправиться до сих пор.

В настоящее время самочувствие Николая ухудшилось. 22 февраля он должен был принять участие в концерте "Для настоящих мужчин". В праздничной программе у него была заявлена дуэтная композиция с певцом Ivanом "На меньшее я не согласен", а также трио со Стасом Пьехой и Ivanом "Не вставай на колени".

Николай Иванович себя плохо чувствовал. Такое бывает, давление повышается, - объяснил Ivan.

Организаторы мероприятия до последнего ждали, что Носков появится на площадке, но тщетно. Буквально за полчаса до выхода на сцену эти номера из программы убрали. В итоге новую песню Пьеха и Ivan пели только вдвоем. Никануне артист должен был участвовать в сборном концерте, однако на сцене тоже не появился.