Улетевший в США актёр РФ прервал молчание на фоне хейта и критики в свой адрес

Андрей Бурковский высказался о хейте из-за его отъезда в США. Звезда КВН опубликовал в блоге архивный снимок с женой, детьми, домашним питомцем. Он отметил, что уже не обращает внимание на критику.

«Никакого значения нет, что за картинка сейчас здесь будет и какой текст напишу. Скоро в комменты набегут боты и начнут писать ранее заготовленные слова. Кто-то будет всерьез спорить с ними и что-либо доказывать. Кто-то скажет «ты классный». А кто-либо напишет: «да ты что, ты наш, сибиряк». Либо «Pochemu pishesh na Аngliskom». Много вариантов. Вывод — все равно! Поэтому такое старое счастливое фото из другого мира, из сказки. В сказке все очень всегда понятно, просто, добро побеждает зло, иголка ломается, яйцо разбивается, дурак и принцесса живут счастливо», — написал актер.

В конце минувшего года Андрей улетел из России. Бурковский пробовал себя в качестве актера в Америке.