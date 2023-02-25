Вайкуле и Пугачева поддержали Украину во время концерта в Тель-Авиве

23 февраля 2023 года Лайма Вайкуле провела концерт в Тель-Авиве. Она собрала полный зал. Артистка снова публично поддержала Украину. Ранее 68-летняя исполнительница устроила дикие пляски с украинским флагом на сцене.

На днях в Тель-Авиве звезда показала в очередной раз свою гражданскую позицию. Со сцены Лайма поддержала Украину. Во время выступления Вайкуле дала помощнице микрофон. Девушка, укутанная в сине-желтый флаг, начала выкрикивать антироссийские лозунги. Сама певица в это время с улыбкой на лице продемонстрировала доброжелательное отношение к жителям и властям Украины. Произносила ли Пугачева лозунги, не сообщается.

«Мы всегда к вам будем приезжать. Поверьте, никогда вас не обманем, будем вжывую петь, менять костюмы, делать пластические операции. Много всего будем вытворять… Мы всегда с вами. Мы любим вас. Сегодня мы с Украиной» – сказала она.