Видео: SHAMAN исполнил песню «Встанем» на концерте в «Лужниках»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) появился на сцене в рамках концерта-митинга в «Лужниках». Исполнитель спел песню «Встанем», которую он выпустил после начала специальной военной операции.

Артист появился на сцене в футболке с надписью «Я русский». Дронов исполнил композицию вместе со всеми зрителями стадиона. Многие поклонники, которые находились на трибунах, не смогли сдержать слез, услышав композицию.

Отметим, что SHAMAN стал известным именно благодаря своим патриотическим хитам. Певец является не только исполнителем, а и автором текстов и музыки. Сам Ярослав активно поддерживает СВО и жителей Донбасса. Шаман неоднократно встречался с российскими военными, выступал перед жителями ЛНР, ДНР, Херсонской области с концертами.

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