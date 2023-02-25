Комедия режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница» не пришлась по душе цензорам еще на этапе ее производства. Лента подверглась многочисленным правкам перед тем, как попасть на экраны. Поговаривали, что из фильма вырезали мультипликационную заставку.

В Интернете можно найти ролик, где Бывалый и Балбес на заборе пишут буквы «Х» и «У». Трус при этом дописывает «дожественный фильм». Заставка была сделана очень качественно и можно подумать, что действительно присутствовала в оригинале. Хотя идея подобной заставки у Леонида Гайдая была, в жизнь ее не удалось воплотить.

«Гайдаю понравилась заставка, которую придумал для «Операции «Ы». Забор, подвыпивший Балбес в тюбетейке, стает спиной к публике и пишет на заборе «Ху…» — тут появляется крупный план милиционера. Шарит по карманам и достает свисток, хочет засвистеть, улыбается. Крупный план Балбеса, тот тоже глупо смеется — а на заборе уже надпись «Художественный фильм». Гайдай хотел это снять, ему не дали. Это была жуткая крамола», - говорил когда-то Никулин.

«Вырезанная» заставка, слитая в Интернет, не имеет отношения к работам прославленного режиссера. По всей видимости, кто-то вдохновился идеей Никулина и захотел ее реализовать в другой интерпретации.