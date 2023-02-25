ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети популярность.

Турецкий чиновник Сердар Хусейн Йылдырым в 2021 году рассказал, что на орбите могут работать спутники Warrior, которые посылают титановые стержни в различные уголки нашей планеты. По словам политика, наконечники острые и похожы на кол. Приземлившись на землю, эти стержни могут проникать вглубь Земли на целых 5 километров, тем самым вызывать землетрясения магнитудой более чем 7 и 8 баллов.

Космическое агентство Турции Turkiye Uzay Ajansi в свою очередь опровергло догадки Йылдырыма. В организации завили, что данное выступление никак не связано с происходящими в стране событиями, а в вирусном ролике слова были вырваны из контекста. Отмечается, что трагедия, унесшая жизни десятков тысяч людей, не рукотворная и никак не связана с космическим оружием.