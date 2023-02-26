Французский журналист выразил мнение о влиянии западных санкций на РФ

Французский журналист Мерьядек Раффе опубликовал статью в издании «Valeurs Actuelles», в которой выразил мнение о наличии санкций, введенных западными государствами по отношению к Российской Федерации. Он побывал в России и прошелся по магазинам и разным общественным местам. По итогам своих наблюдений он сделал вывод, что санкции не оказали заметного влияния на Российскую Федерацию.

Журналист написал, что магазины полны разных товаров, общественные места работают в прежнем режиме. Он отметил, что политическим властям РФ удалось взять под контроль инфляцию, стабилизировать валюту. Журналист отметил, что в промышленности не наступил кризис, а многие иностранные компании продолжают работать в Российской Федерации.