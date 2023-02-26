Французский журналист выразил мнение о влиянии западных санкций на РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением
Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.
Последние четыре года Анастасия Заворотнюк сражается с опухолью головного мозга. После того как у актрисы диагностировали глиобластому, она больше не
Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость
Рената Литвинова неожиданно на днях вернулась в Россию. Она приехала на родину на день рождение матери, с которой не виделась практически год.
Услуги ЖКХ могут снова подорожать для некоторых жителей Ростовской области уже с 1 марта 2023 года. Новые цифры в счетах люди увидят в результате
Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в
Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети
Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение: