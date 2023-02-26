69-летняя певица РФ Любовь Успенская вышла на публику в откровенном наряде

69-летняя Любовь Успенская вышла на публику в весьма откровенном наряде. Исполнительница хита «Кабриолет» появилась на дне рождения подруги Юлии Делуа.

Популярная певица 24 февраля отметила свой очередной день рождения. Ей исполнилось шестьдесят девять лет. Эстрадная звезда решила не устраивать пышных вечеринок по этому поводу. Однако уже на следующий день артистка появилась на дне рождения дизайнера Юлии Делуа.

На мероприятие знаменитость выбрала пикантный наряд. Успенская облачилась в декольтированный топ с баской и полупрозрачные лосины. Дополнила свой дерзкий образ Любовь Залмановна черными сапогами на высокой шпильке.

«У нас возраста нет, нет лет. Мы счастливы!» — сказала певица.

Успенская отметила, что старается следовать примеру виновницы торжества, которая всегда превосходно выглядит. Хотя справедливости ради стоит сказать, что сама исполнительница тоже регулярно радует поклонников оригинальными нарядами.