АиФ: 85-летний писатель Александр Проханов отправился на фронтовую линию огня

Писатель Александр Проханов отправился на линию фронта для того, чтобы писать правду о том, что происходит «в окопах». 85-летний публицист хочет быть непосредственным участником происходящей битвы, пишет АиФ.

Со своим коллегой по цеху писатель готов работать под звуки взрывов и свист снарядов. По его словам, «ему важно оказаться в центре» ситуации. Именно здесь складывается «драматическая и стремительно меняющаяся ситуация, когда зарождается новое государство прямо на наших глазах». Проханов считает, что на передовой «рождаются новые откровения».

Примечательно, что за всю жизнь писатель уже побывал в 18 горячих точках по всему миру. Он повидал немало жутких и страшных событий. Александр уверен, что российские воины воюют с оружием, которое скрепила молекула святости, что оберегает нерушимую и почетную Русь.