Актер Оскар Кучера: «Жена сказала, что надо уехать и переждать»

Несколько дней назад популярный российский актер театра и кино Оскар Кучера рассказал о реакции своей супруги на начало частичной мобилизации в России в сентябре. Оказалось, что жена шоумена предлагала мужу уехать из страны и где-то переждать.

Оскар рассказал о своей реакции на предложение во время участия в передаче «Север Шоу».

Сказала, что нужно уезжать и переждать за границей. Я немного растерялся, не понял — как это уехать? Понимаю, что она — мать и женщина, однако самому себе объяснить отъезд я не смог бы, - говорит артист.

Актер добавил, что предлагал уехать жене, а сам планировал остаться на Родине. Затем старший сын Кучеры включился в обсуждение этого семейного вопроса. Он поддержал отца. Из-за этого избранница Оскара решила остаться в России.