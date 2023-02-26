Алексей Панин после переезда в Испанию не упускает возможности нелицеприятно высказаться о своих коллегах по шоу-бизнесу. В этот раз скандально известный актер прошелся по Вячеславу Манучарову. Он заявил, что артист не достоин государственных наград.

По словам Алексея, в фильмографии Вячеслава нет ярких ролей. При этом он получил звание Заслуженного артиста. Панин уверен, что награда досталась Манучарову за умение «подлизать нужное место».

«Манучаров, который практически не сыграл ни одной громкой роли, но все время хотел, чтобы его заметили. Мне рассказывали, как он звание заслуженного артиста себе выбивал. Бегал чуть ли не с бумажечками к некоторым людям, чтобы вовремя им подлизать нужное место, чтобы бумажечку подписали и направили туда, где все звания утверждают», — сообщил Панин.

Напомним, Вячеслав Манучаров получил звание народного артиста еще в 2018 году. Награду ему вручил президент Владимир Путин.