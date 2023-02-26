Актриса Анна Хилькевич сообщила, что после измены мужа Артура Волкова не смогла бы жить

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич уже 8 лет находится замужем за предпринимателем Артуром Волковым. От возлюбленного бизнесмена артистка родила 2-х детей –дочерей Арианну и Марию. Накануне знаменитость рассказала о предательстве в семье и своем отношении к этому.

По признанию Анны, она простит измену супругу, однако порвет с ним отношения.

«Я простила бы и ушла из этих отношений. Доверие и честность для меня чрезвычайно важны. Я не смогу жить так больше и относиться к нему, как раньше. Это буду не я. Каждый должен принять решение», — сказала Хилькевич.

Между прочим, недавно знаменитость призналась, что они с Артуром однажды находились на грани развода. У пары на протяжении двух лет были натянутые отношения, которые повлияли на семью.