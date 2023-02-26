Актриса Яна Поплавская верит в светлое будущее российского шоу-бизнеса без сбежавших из РФ звезд

СВО, которое продолжается на Украине, раскололо российский шоу-бизнес. Многие звезды поддерживают политику властей, однако есть те, кто выступил с критикой правительства и уехал за границу.

Яна Поплавская имеет активную гражданскую позицию. В последнем интервью актриса выразила отношение к знаменитостям, покинувшем Россию. Как считает артистка, после бегства музыкантов и актеров ничего не поменялось, стало только лучше, поскольку воздух очистился.

"Шелуха отвалилась, все обновилось. Ничего не потеряли. Где сейчас эти люди? Разве от ухода остановилась культура, радио и телевидение? Конечно же, нет", — отметила Поплавская.

Яна добавила, что у молодых исполнителей появились возможности для раскрытия таланта. Но этим шансом воспользуются настоящие патриоты.

"Понимаю, что "Шаманов" не хватит на всех, хотелось бы, чтобы талантливые артисты давали концерты, чтобы залы были забиты. И будет счастье".