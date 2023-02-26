Актриса Юлия Пересильд снялась в ярком бикини на Мальдивах

Юлия Пересильд показала фанатам свою фигуру в купальнике. Как призналась актриса в личном блоге, она проводит долгожданный отпуск за рубежом.

«Коплю силы», — написала звезда, опуликовав фото в ярком бикини.

Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах вместе со своими дочерьми: тринадцатилетней Анной и девятилетней Марией. Юлия воспитывает детей от кинорежиссера Алексея Учителя. В 2021 году она призналась, что рассталась с отцом наследниц, но не препятствует общению. Экс-пара периодически встречается и продолжает вместе работать. Сейчас знаменитость состоит в отношениях с коллегой Михаилом Тройником.

Дочери Пересильд несколько лет снимаются в кино. Старшая Анна появилась в 3-х картинах. Летом минувшего года она получила награду за роль в ленте «Тибра». Младшая Мария дебютировала в проекте «Цой». В фильме она сыграла сына знаменитого музыканта.