Бизнесмен из Екатеринбурга Калимуллин поучаствовал в музыкальном шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Михаил Калимуллин из Екатеринбурга принял участие в шоу «Конфетка» на канале ТНТ. В программе звёзды перепевают не популярные песни из Сети. Побеждает один из авторов, чью композицию жюри и зал признают «конфеткой». Победителю достанется приз 300 тысяч рублей.

В последнем выпуске на сцене была еще одна екатеринбурженка — певица Клава Кока. Уральская артистка является экспертом пв проекте. Мужчина появился под псевдонимом Миша Талант, рассказав, что занимается бизнесом по изготовлению медицинских халатов и бахил. Его трек «Будь со мной» на Ютуб собрал 11 тысяч просмотров. В видео Михаил танцует на мешках с мусором в костюме рабочего.