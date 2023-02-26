Алина Акилова решила поделится впечатлениями от участия в съемках нового сезона реалити-шоу "Звезды в Африке". Об этом пишет портал Вокруг ТВ, ссылаясь на социальные сети девушки.

Как сообщает издание, популярная российская блогерша скрывала до последнего свое участие в съемках этого экстремального проекта. Перед поездкой в ЮАР, где и проходит шоу, она записала видеоролики на месяц вперед для того, чтобы ее подписчики не обеспокоились из-за длительного отсутствия. После возвращения из Африки Акилова смогла откровенно рассказать о своем участие в реалити.