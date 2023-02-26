Яна Поплавская высказалась о болезни Бориса Корчевникова: «Пример мужества и силы»

Яна Поплавская встала на защиту Бориса Корчевникова, которому дала интервью в передаче «Жизнь и судьба», выходящей в в эфир канала «Россия 1». Она возмутилась тем, что люди плохо говорят о ведущем, отметив, что он прекрасный журналист и просто человек с большим сердцем.

«Прочитала комментарии под постом о болезни Бориса, из-за которой перестал слышать. В шоке, откуда столько тупости и злости у людей, которые оскорбляют его и вопят, что не должен быть ведущим. Что вы об этом человеке знаете?! Для многих оказаться в его программе большая честь? Он профессионал и человек с большим сердцем!» - пишет Поплавская в Телеграме.

Яна перечислила другие позитивные качества Корчевникова, противопоставив его Александру Гудкову и Ивану Урганту.

«У вас был хорошо слышащий и говорящий Ургант и Гудков. Где они сейчас? Какая польза обществу от них? А Борис - пример мужества и силы духа!» - заключила актриса.