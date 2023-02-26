Yandex.RTB

Электрики из Тобольска победили в музыкальном проекте «Конфетка» на телеканале ТНТ

Image 16+
Электрики из Тобольска победили в музыкальном проекте «Конфетка» на телеканале ТНТ
Знаменитости
Фото из открытых источников

В новом музыкальном проекте «Конфетка», который транслирует телеканал ТНТ, приняли участие три электрика из Тобольска. Суть телешоу состоит в том, что создатели программы находят на просторах Сети песни и клипы неизвестных и непрофессиональных артистов, а российские звезды перепевают творения, превращая их в настоящую «конфетку».

В передаче показали видеоклип «Tourtass» «Девушка с секретом». Жюри и ведущие от души посмеялись над текстом композиции. Ребята тоже оказались с прекрасным чувством юмора:

«Мы группа из Тобольска, нас трое. Играем сложную музыку,  сами мы ее называем «югославский турбофолк на русском языке», — пошутили участники в эфире программы.

На переделку трек электриков досталась Михаилу Галустяну. Юморист смог сохранить комичность этой песни. Она всем пришлась по нраву, поэтому тоболяки заслуженно завоевали стали победителями и завоевали 300 тысяч рублей.

[media=]

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Электрики из Тобольска победили в музыкальном проекте «Конфетка» на телеканале ТНТ

Сегодня, 10:47

Бизнесмен из Екатеринбурга Калимуллин поучаствовал в музыкальном шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Сегодня, 10:44

Сосо Павлиашвили спел вместе со своей 14-летней дочерью Сандрой в шоу «Конфетка»

Сегодня, 10:31

Борющаяся с тяжелым недугом Анастасия Мельникова поразила фанатов подтянутым лицом и стройными ногами

Вчера, 21:22

Романа Костомарова с ОИ-2022 не увезли в Германию на лечение из-за высокого риска его смерти

Вчера, 20:31

Дядя Слава оскорбительно высказался в адрес Аллы Пугачевой и Галкина

Вчера, 19:39

Вайкуле и Пугачева поддержали Украину во время концерта в Тель-Авиве

Вчера, 19:24

Улетевший в США актёр РФ прервал молчание на фоне хейта и критики в свой адрес

Вчера, 19:12

Светлана Лобода вызвала беспокойство у поклонников из-за сильно отекшего лица и больших губ

Вчера, 19:07

«Woman.ru»: Пластический хирург Вдовин объяснил появление шрама на лице певицы Пугачевой

Вчера, 19:03

51-летняя Лера Кудрявцева впервые за долгое время опубликовала фотоснимок с мужем и дочерью

Вчера, 18:53

Основатель компании Nike Фил Найт рассказал свои основные правила жизни

Вчера, 17:56

Покинувший РФ Леонид Агутин объявил о предстоящем выступлении в Казахстане

Вчера, 17:49

МК: актер Алексей Серебряков связал все свои творческие проекты с Россией

Вчера, 17:43

Анастасия Заворотнюк появится в сериале РФ «Приставы» режиссера Владимира Нахабцева

Вчера, 17:15

КП: Граждане в РФ раскритиковали уехавшего в США актера «Кухни» Андрея Бурковского

Вчера, 16:22

Создатель «Мандалорца» Джон Фавро заявил, что он еще не придумал концовку сериала

Вчера, 15:50

Из Сибири в порноактрисы: документальный фильм со звездой Евой Эльфи покажут в марте

Вчера, 15:43

Дмитрий Назаров из Израиля: «Душа сохнет в темнице. Не снять этот груз покаяньем и даже болью стыда»

Вчера, 15:36

Организаторы «Евровидения-2023» в Великобритании выделят часть билетов для украинцев

Вчера, 13:07

Президент РФ Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области
  • 24-02-2023, 20:02

Президент РФ Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской

Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»
  • 24-02-2023, 20:11

Политологи объяснили, чем рискует губернатор Куйвашев, ответив главе ЧВК «Вагнер»

Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц
  • Вчера, 12:53

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.

Анастасия Заворотнюк появится в сериале РФ «Приставы» режиссера Владимира Нахабцева
  • Вчера, 17:15

Анастасия Заворотнюк появится в сериале РФ «Приставы» режиссера Владимира Нахабцева

Последние четыре года Анастасия Заворотнюк сражается с опухолью головного мозга. После того как у актрисы диагностировали глиобластому, она больше не

Актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет
  • 24-02-2023, 17:30

Актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет

Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость

Актриса и режиссер Рената Литвинова впервые дала разъяснение своего возвращения в РФ
  • 24-02-2023, 20:57

Актриса и режиссер Рената Литвинова впервые дала разъяснение своего возвращения в РФ

Рената Литвинова неожиданно на днях вернулась в Россию. Она приехала на родину на день рождение матери, с которой не виделась практически год.

Новости партнеров
Новости партнеров
С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ
  • Вчера, 19:45

С 1 марта 2023 у части жителей Ростовской области вновь вырастут счета за ЖКУ

Услуги ЖКХ могут снова подорожать для некоторых жителей Ростовской области уже с 1 марта 2023 года. Новые цифры в счетах люди увидят в результате

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром
  • 23-02-2023, 20:05

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса
  • Вчера, 12:45

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети

В школах Екатеринбурга образовываются огромные толпы на входе из-за новых правил
  • 23-02-2023, 19:51

В школах Екатеринбурга образовываются огромные толпы на входе из-за новых правил

Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение: