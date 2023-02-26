Электрики из Тобольска победили в музыкальном проекте «Конфетка» на телеканале ТНТ

В новом музыкальном проекте «Конфетка», который транслирует телеканал ТНТ, приняли участие три электрика из Тобольска. Суть телешоу состоит в том, что создатели программы находят на просторах Сети песни и клипы неизвестных и непрофессиональных артистов, а российские звезды перепевают творения, превращая их в настоящую «конфетку».

В передаче показали видеоклип «Tourtass» «Девушка с секретом». Жюри и ведущие от души посмеялись над текстом композиции. Ребята тоже оказались с прекрасным чувством юмора:

«Мы группа из Тобольска, нас трое. Играем сложную музыку, сами мы ее называем «югославский турбофолк на русском языке», — пошутили участники в эфире программы.

На переделку трек электриков досталась Михаилу Галустяну. Юморист смог сохранить комичность этой песни. Она всем пришлась по нраву, поэтому тоболяки заслуженно завоевали стали победителями и завоевали 300 тысяч рублей.

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