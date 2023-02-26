Как вел себя в Куйбышевском суде Тигран Хачикян, расстрелявший у Гостиного двора омоновца

В Куйбышевском суде Петербурга стрелку, который выстрелил омоновцу в живот 25 февраля, избрали меру пресечения. Обвиняемый в нападении во время заседания держался отстраненно. Волю эмоциям Тигран Хачикян дал только один только раз, да и то этого никто не увидел.

Как пишет «Фонтанка», по коридорам мужчину вели в сопровождении конвоя. Взгляд у него был прямой и спокойный. Глаза подозреваемый опустил только тогда, когда когда входил в зал суда.