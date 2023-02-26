Куценко рассказал о работе с Орбакайте на одной съемочной площадке

Гоша Куценко приступил к съемкам в продолжении знаменитого российского кинофильма «Любовь-морковь». В комедии снимается также певица Кристина Орбакайте.

Подробности сиквела не раскрываются. Хотя Гоша заявил, что был удивлен сюжетом картины, который связан с темой восстания машин.

Также Куценко сообщил, что был очень рад вновь поработать в паре с исполнительницей. Актер с теплотой вспомнил работу над первой частью «Любови-моркови».

«На мой взгляд, у нее самая комедийная роль получилась. Она всех нас обошла. Сделала все отчаянно, мне нравится», — сказал артист.

Для справки: Премьера фильма состоялась в 2006 году. В ленте, помимо Куценко и Орбакайте, снялись Андрей Краско, Евгений Стычкин, Михаил Козаков, Александр Стриженов и многие другие российские актеры.