Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал вернуть украинской музыке содержание

Лидер ро-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка высказал свое мнение касательно состояния нынешней украинской культуры. Артист призвал вернуть украинской музыке содержание.

Музыкант обратил внимание на то, что после отмены в стране русскоязычного контента не появилось никакой альтернативы, а музыка и вовсе потеряла смысл. Происходящее в культуре он назвал настоящей катастрофой.

«Необходимо, чтобы качественный продукт был, чтобы вернулось содержание, а не одни лишь слова о свободе», — сказал певец в интервью на YouTube.

Также лидер коллектива обвинил своих многочисленных коллег в «патриотическом цинизме». По мнению солиста, многие звезды пели и говорили на русском языке, держались подальше от политики, а год назад неожиданно стали защищать украинский язык. В качестве примера артист привел Надю Дорофееву, участницу популярной группы «Время и стекло».