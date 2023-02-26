Николай Басков опроверг информацию о наличии у него заграничной недвижимости

После начала СВО на Украине в Сети начали распространяться слухи о том, что Николай Басков имеет собственную недвижимость на испанских и турецких курортах. Фанаты артиста начали переживать о возможной эмиграции своего кумира, поскольку также он имеет двойное гражданство.

Журналистам удалось пообщаться с певцом, чтобы выяснить подробности касательно это возможного отъезда. Николай опроверг информацию о наличии у него заграничной недвижимости.

Никуда не езжу. Куда мне ехать? Я там под санкциями. Нет у меня ни двойного гражданства, ни недвижимости за рубежом, ни счетов, хотя писали там что-то и придумывали. Всегда планировал жить и творить в своей родной стране, — высказался Басков.

Также исполнитель добавил, что он многократно отказывал международным менеджерам, предлагающим ему многомилионные контракты в долгосрочной перспективе. По заверению «золотого голоса», он даже не может себе представить жизни на чужбине.