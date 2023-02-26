«НТВ»: Жители Израиля дали прозвище сбежавшей артистке РФ Алле Пугачёвой

В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ, один из жителей Израиля по имени Михаил Горин рассказал о том, как за рубежом местные жители относятся к Алле Пугачевой.

По его словам, у певицы появилось прозвище «Баруховна».

"Барух — святой на иврите. Баруховна — святейшая. К ней относятся как очень интересному субъекту, хотя почета и уважения нет. Она всегда стильно одета, хорошо выглядит, - говорит житель Израиля.

Поговаривают, 73-летняя артистка сейчас живет в трехэтажном роскошном доме из белого мрамора. Аренда виллы стоит не менее 1 млн рублей ежемесячно.

Соседи рассказывают, что Примадонна живет жизнью богатой пенсионерки. В Израиле Пугачева получает субсидии от государства (примерно 75 тысяч рублей в месяц).