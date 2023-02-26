Лайма Вайкуле на концерте в Тель-Авиве выступила с флагом в поддержку Украины

В Сети появились фото и видео концерта в Израиле Лаймы Вайкуле. В финале выступления артистка решила поддержать зрителей, которые скандировали лозунги в поддержку Украины, а также вышла на сцену с украинским флагом.

Поверьте нам, никогда вас не будем обманывать, мы будем менять костюмы, будем делать пластические операции. Много еще будем вытворять. Одним словом, мы с вами, вас любим, сегодня с Украиной", — сказала Лайма.

После этого Вайкуле подошла к женщине, стоящей на сцене и обернутой в флаг Украины, и попросила крикнуть фразу "Слава Украине!", что та сделала. Артистка свой микрофон направила в зал, а зрители все хором ответили ей — "Героям слава!".