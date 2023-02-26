Певица Наташа Королева поделилась подробностями своей семейной жизни: «Мы с тобой разводимся»

Последние несколько недель в Интернете пользователи активно обсуждают размолвку в паре Наташа Королева и Сергей Глушко. Поговаривают, разлад в звездной семье произошел из-за того, что балерина Анастасия Волочкова в интервью изъявила желание провести ночь с супругом исполнительницы

"Сережа на гастролях со спектаклем. Я звоню и говорю: «Серега, опять мы с тобой разводимся, может быть, ты там шалишь, поэтому давай закругляйся, а то Анастасия Волочкова рассказывает,- рассказала Королева в эфире передачи «Центральное телевидение».

Наташа отметила, что об их отношениях с танцором всегда ходит много слухов, причем большинство из них ложные. Но они с Тарзаном привыкли к вниманию поклонников и СМИ, поэтому совершенно спокойно реагируют на такие новости. Певица считает, что это издержки ее творческой профессии.