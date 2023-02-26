Появились фотографии могилы актера Владислава Галкина на сегодняшний день

Покойный Владислав Галкин оставил после себя большой след в отечественном кинематографе. С момента смерти артиста прошло 13 лет, а его могила совсем запущена. По всей видимости, на очередную годовщину смерти родственники на погосте не появлялись.

Сегодня появились фотографии, как выглядит всеми забытая могила Владислава. Большие сугробы, увядшие цветы, унылое запустение. В годовщину смерти актера фильмов «Ворошиловский стрелок» и «Дальнобойщики» на могиле никого не было.

Талантливый артист кино прожил всего 38 лет. Последние годы жизни у него были проблемы с алкоголем, с которыми он не смог справится. 25 февраля 2010 года сердце Галкина навсегда остановилось. Родные, друзья и многочисленные поклонники до настоящего времени скорбят об усопшем.