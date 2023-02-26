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Появление сбежавшего из России Семена Слепакова на ТВ возмутило телезрителей

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Появление сбежавшего из России Семена Слепакова на ТВ возмутило телезрителей
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Фото из открытых источников

Комик Семен Слепаков, сбежавший из России в Израиль, будучи за рубежом критически высказывался о спецоперации на Украине. Недавно юморист появился на российском ТВ. На текущей неделе в эфир канала ТНТ4 вышла передача с участием автора песен.

Зрители трансляцию «предателя Родины» восприняли крайне негативно. Они с недовольством и негодованием прокомментировали этот инцидент.

«Это просто возмутительно! Предателей по каналу в прайм-тайм крутят. Патриотические композиции канал не берет», ― высказались пользователи.

С критикой телеканала выступили многие звёзды шоу-бизнеса, включая музыкальнгоо продюсера Иосифа Пригожина. Он такие вещи считает недопустимыми. Муж Валерии выразил надежду на то, что его мнение будет услышано.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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