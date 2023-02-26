Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой совестью.

Прощеное воскресенье — день перед Великим постом, последний день Масленицы. Наряду с иными церковными праздниками он выпадает каждый год на разные даты. Этот день еще называют Неделей сыропустной. Сегодня разрешается есть скоромную пищу: молочные продукты и яйца; мясо нельзя.

Прощеное воскресенье для верующих является особым днем. После литургии священники свои облачения меняют с белых на черные. Вечернюю службу правят при выключенном свете. После богослужения в храме совершается особый чин прощения: прихожане вместе с священнослужителями взаимно друг у друга просят прощения.

Прощеное воскресенье необходимо провести весело. Можно собраться за праздничным столом с блинами. В старину этот день был самым веселым: люди сжигали чучело Масленицы, пели песни, устраивали хороводы.