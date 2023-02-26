Рената Литвинова в соцсетях попросила у всех прощения в Прощеное воскресенье

Рената Литвинова попросила прощения в Прощеное воскресенье. Актриса, которая год прожила во Франции, недавно вернулась в Санкт-Петербург. Видимо, в родной стране она вспомнила традиции Масленицы.

Актриса приехала в Петербург на 85-летие своей мамы. Поездка совпала с празднованием Проводов зимы, а также масленичной неделей. В своих соцсетях режиссер попросила прощения у всех, как это принято сегодня. Также артистка напомнила о традициях праздника: нельзя сплетничать, хвастаться, делать пустые общения, зажигать свечи, начинать любые новые дела.

«От себя только добавлю: что многие "нельзя" — это большая . Это про мой возглас: стоп!» — написала звезда.

Литвинова посоветовала провести последний день проводов зимы с блинами и весельем. К тому же добавила, что категорически запрещено желать другим людям зла, оставлять мусор в доме или пересаживать цветы.